Poseł KO wysłał list do marszałek Witek. Powodem nadgodziny strażników

Nocne obrady dotyczą nie tylko posłów, ale także pracowników budynku Sejmu. Jak twierdzi Sterczewski, posłowie często pracują do 3, 4, a nawet 5 rano. - Osobiście daję radę, jestem młody, ale jest sporo starszych posłów i posłanek, a przede wszystkim są pracownicy i pracownice Sejmu, m.in. Straży Marszałkowskiej. Pracują od rana, a zdarza się, że komisje trwają do bladego świtu – powiedział poseł KO "Gazecie Stołecznej”.

W związku z tym Sterczewski wysłał list z prośbą o spotkanie do Elżbiety Witek oraz pismo z prośbą o interwencję do rzecznika praw obywatelskich.

- Być może jest to fobia Prawa i Sprawiedliwości, żeby nakazywać strażnikom pracę na jedną zmianę (…). Obserwując działania rządu, mam wrażenie, że cierpią na syndrom oblężonej twierdzy. Sejm jest "opłotowany", obstawiony policją, a strażnicy muszą być przy każdym możliwym wyjściu ministrów, by im salutować. Jeśli naprawdę zależy nam na bezpieczeństwie, ważne, by strażnicy nie musieli pracować po kilkanaście godzin, bo to także rzutuje na ich zdrowie – mówi Sterczewski.