Wyznała co Duda, powiedział. Dziennikarz nie mógł uwierzyć

Do komisji nadzwyczajnej trafiły wszystkie cztery projekty ustaw dotyczące aborcji. Dodatkowo planowane są również wysłuchania publiczne w tej sprawie. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Joanna Scheuring-Wielgus stwierdziła, że dopóki nie dojdzie do zmiany prezydenta, to nie ma żadnych szans na to, żeby taka ustawa z Sejmu wyszła. - On (Andrzej Duda - przyp.red.) mi wprost powiedział, że on nigdy nie podpisze żadnej ustawy liberalizująca prawo aborcyjne - powiedziała wiceszefowa resortu kultury. Podkreśliła, że prezydent mówił jej, że jest "jest bardzo radykalny jeśli chodzi o aborcję". - On nawet uważa, że nie powinno być aborcji nawet wtedy kiedy kobieta jest zgwałcona - wyznała Scheuring-Wielgus. Prowadzący Patryk Michalski mocno się zdziwił i dopytywał o te słowa prezydenta i wskazał, że Duda nigdy nie artykułował tego. - Na spotkaniu to powiedział (...), po prostu ma takie poglądy. Mnie to nie zaskoczyło - odparła wiceministra.