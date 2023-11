Wywożą dzieci z Niemiec do Polski. Co dzień znika jedno

Niemieckie dzieci są uprowadzane do Polski

Z danych BfJ wynika, że w 2020 roku odnotowano 209 przypadków porwań dzieci z Niemiec. Rok później liczba uprowadzeń wzrosła do 211, a w 2022 roku zarejestrowano ich już 257. Rzeczniczka Federalnego Urzędu Sprawiedliwości wskazuje, że są to oficjalne dane. Faktyczna liczba uprowadzeń jest z pewnością o wiele większa, bo dochodzą do tego niezgłoszone przypadki porwań rodzicielskich.