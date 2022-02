Wywieźli ze sklepu 34 opakowania kapsułek do prania. Nietypowa kradzież w kujawsko-pomorskim

Trzyosobowa grupa z Inowrocławia ukradła z jednego ze sklepów w Kruszwicy w woj. Kujawsko-Pomorskim kapsułki do prania. Do tej nietypowej kradzieży doszło 31 stycznia. Trzech mężczyzn opuściło sklep, mając w wózku 34 opakowania kapsułek. Ich wartość oszacowano na ok. 850 złotych. W ujęciu jednego ze sprawców pomogły zapisy z monitoringu miejskiego. Szybko udało się ustalić miejsce pobytu złodzieja środków do prania. Funkcjonariusze odnaleźli 24-latka w jego mieszkaniu. Miał schowane 9 opakowań kapsułek. Usłyszał już zarzuty kradzieży. Policjanci są w trakcie poszukiwania dwóch pozostałych wspólników 24-latka. Całej trójce grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Być może będą mieli naprawdę dużo czasu na pranie. Nie użyją jednak z pewnością skradzionych kapsułek.