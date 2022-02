Wywiad Ukrainy przejrzał plan Putina. 6 punktów z szokującym finałem

Rosjanie założyli, że mogliby to osiągnąć poprzez zmasowane ataki na granicy, które zmusiłyby Ukraińców do przegrupowania się i wyjazdu części wojsk ze stolicy. Wtedy do walki wkraczają rosyjskie oddziały powietrzno-desantowe, które mają zdobyć lotnisko i utworzyć przyczółek.