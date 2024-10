Wyszła na grzyby. Odnaleźli ją po czterech dniach

Do przełomu doszło po czterech dniach poszukiwań. Kluczowy okazał się telefon jednego z mieszkańców, który zadzwonił na numer alarmowy i przekazał, że z pobliskich bagien słyszał wołanie o pomoc. To pozwoliło zawęzić teren prowadzonej akcji i ostatecznie doprowadziło do odnalezienia 76-latki.