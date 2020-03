Wyszków. Radny PiS wysyłał nieletnim nagie zdjęcia? Jest reakcja

Krzysztof S. zrezygnował z mandatu radnego w Wyszkowie. Polityk, który właśnie został usunięty z lokalnych struktur PiS, nie wykluczył, że mógł wysłać nagie zdjęcia do osób nieletnich. Burmistrz Wyszkowa zawiadomił w tej sprawie prokuraturę.

Wyszków. Radny PiS wysyłał nieletnim nagie zdjęcia? "Nieraz z nudów jakieś tam"

W rozmowie z lokalną "Tubą Wyszkowa" polityk mówi o możliwych włamaniach na swoje konto na Facebooku, możliwych prowokacjach i oszustwie, którego mógł paść ofiarą. S. podejrzewa, że osoby, z którymi korespondował, mogły wprowadzić go w błąd co do swojego wieku. Zapytany o to, czy wysyłał komuś swoje nagie zdjęcia lub udostępniał je w sieci odpowiedział "trudno powiedzieć".