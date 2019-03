Wołomiński radny PiS próbował miał przekupić radną wspierającą burmistrz

Polityk Prawa i Sprawiedliwości miał zaproponować radnej przejście do ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Obiecał jej także prestiżowe stanowisko w radzie miasta. W nagraniach ujawnionych przez Radio ZET pada też propozycja pracy dla córki radnej.

Radnej wspierającej ugrupowanie Elżbiety Radwan (obecnej burmistrz Wołomina) grozi wygaśnięcie mandatu. Polityk spóźniła się dwa dni ze złożeniem mandatu ławnika, co może skutkować takim rozwiązaniem. Jeden z byłych samorządców miał zawiadomić o tym fakcie dwa tygodnie temu wojewodę mazowieckiego. Wtedy z propozycją wyszedł radny Prawa i Sprawiedliwości.

Fragmenty rozmów

W ujawnionym nagraniu przez Radio ZET słychać, jak polityk Prawa i Sprawiedliwości zapewnia, że sprawa wygaśnięcia mandatu jest pod kontrolą. - Na razie wojewoda ma to głęboko schowane i nie rusza tego (...) Jest człowiek co jest w stanie to wszystko dopilnować - mówił samorządowiec. Aby tak się stało, radna miałaby zasilić klub PiS w radzie miasta oraz wziąć zwolnienie lekarskie na kilka dni. 28 marca, podczas urlopu zdrowotnego radnej, mają być głosowane uchwały złożone przez burmistrz Elżbietę Radwan.