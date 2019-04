Radny PiS stracił mandat. Wybory będą powtórzone

Gdański Sąd Okręgowy stwierdził nieważność wyboru Michała Stróżyka do sopockiej Rady Miasta. Wszystko przez to, że mieszkał na stałe w Gdyni. Protest w tej sprawie złożył inny polityk PiS Krzysztof Szołoch.

Przed wyborami samorządowymi w 2018 r. Krzysztof Szołoch złożył protest wyborczy. Członek Zarządu PiS w Sopocie twierdził, że Michał Stróżyk nie powinien zasiadać w Radzie Miasta Spotu. Wszystko przez to, że na stałe mieszka w Gdyni. Radny miał wmeldować się do swojej koleżanki partyjnej w 2014 r., ale nigdy nie mieszkał pod wskazanym adresem. Podobny zabieg miał zastosować cztery lata później.

Jak podaje dziennikbaltycki.pl we wtorek Sąd Okręgowy w Gdańsku zdecydował się unieważnić wybór Michała Stróżyka do Rady Miasta Sopotu. Zdecydowały o tym przede wszystkim głosy świadków. Tym samym mandat Stóżyka został wygaszony. To oznacza, że wybory w okręgu nr 2 zostaną powtórzone. Wyrok jest nieprawomocny. Strony mają siedem dni na odwołanie się od decyzji.