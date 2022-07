Wyszedł ze szpitala, kolega dobił go cegłą

Tragiczny finał kłótni podczas libacji

Z nieoficjalnych doniesień gazety wynika, że ofiara to 39-letni Krzysztof K., bezdomny, który na kilka dni przed śmiercią trafił do szpitala w stanie krytycznym. Mężczyzna został dźgnięty nożem, w wyniku czego doszło do zatrzymania akcji serca. Potrzebna była reanimacja, która zakończyła się sukcesem. W chwili przyjęcia do szpitala 39-latek był kompletnie pijany. Miał ponad cztery promile alkoholu we krwi.