Wyszedł z więzienia i zginął. Sprawca wywiózł ciało w dziecięcym wózku

Z zeznań kobiety wynika, że wybudzona hałasem poszła sprawdzić, co się dzieje. Wtedy ujrzała leżącego we krwi Marka D. Był nieprzytomny. Konkubent kobiety włożył ciało do wózka ich 4-letniego dziecka i i wywiózł z domu. Następnie porzucił je w okolicach torów. Miał pecha, bo po drodze uchwyciła go kamera.