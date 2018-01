Wystawił zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego na aukcję. Czemu Allegro ją usunęło? Mamy komentarz firmy

Fotograf Wojciech Grzędziński w związku ze zbieraniem pieniędzy na WOŚP wystawił na charytatywną aukcję Allegro portret Jarosława Kaczyńskiego. Serwis jednak aukcję zdjął. Czemu? Mamy komentarz firmy.



"Pomóż Panu Premierowi, Prezesowi, przyszłemu Emerytowanemu Zbawcy Narodu (w jednej osobie) dołączyć do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prezes już się dziwi, że co roku Orkiestra gra i pomaga. Pomóż mu się zdziwić jeszcze bardziej!" - napisał Wojciech Grzędziński w opisie swojej charytatywnej akcji.

Licytować można było portret Jarosława Kaczyńskiego. "Pan prezes ma również inne ukryte zalety. Umieszczając go w lodówce działa niczym dieta cud" - również w ten sposób fotograf zachęcał do licytacji.

W rozmowie z WP Fotoblogia fotograf przyznał, że opis aukcji celowo był “ironiczny i przekorny”. Allegro uznało jednak go za niewłaściwy i aukcję zdjęto.

W przesłanym do redakcji WP Tech stanowisku Allegro tłumaczy:

W rozmowie z WP Technologia Grzędziński przyznał, że kością niezgody był następujący fragment: "Pan prezes ma również inne ukryte talenty. Umieszczając go w lodówce działa niczym dieta cud".

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że godzinę po opublikowaniu akcji allegro bezpośrednio skontaktowało się z fotografem, instruując go, jak powinien wyglądać opis. Wojciech Grzędziński wrzucił na licytację portret raz jeszcze - obecnie jego cena wynosi 1009 zł. Licytacja potrwa do 16 stycznia. Nowa wersja opisu nie tylko nie zawiera budzącego wątpliwości Allegro fragmentu, ale też zdania: "Prezes już się dziwi, że co roku Orkiestra gra i pomaga. Pomóż mu się zdziwić jeszcze bardziej!".