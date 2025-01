Wystawił na WOŚP postanowienie TK. "Zło dobrem zwyciężaj"

19 czerwca ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał jedną ze spraw skierowanych przez Andrzeja Dudę. Sejm reprezentował poseł Paweł Śliz, który złożył wniosek o wyłączenie ze sprawy sędziów Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza - byłych posłów PiS. Pawłowicz wnioski odrzuciła, następnie Śliz stwierdził, że opuszcza salę. Przewodnicząca TK ukarała go karą 3 tys. Zł. Poseł Polski 2050 kary do dnia dzisiejszego nie zapłacił, a postanowienie o ukaraniu wystawił na tegoroczny WOŚP. - Zło dobrem zwyciężaj. Kara została nałożona niesprawiedliwie za rzecz, z którą się fundamentalnie nie zgadzałem. Bardzo ładnie oprawiony dokument jest symbolem protestu wobec tego, co się dzieje w TK – tak o swojej niezwykłej licytacji mówi gość Patryka Michalskiego. Obecnie licytujący zaproponowali już 5600 zł za oprawiony dokument. To nie pierwszy raz, kiedy Paweł Śliz wykazuje się kreatywnością we wspieraniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - W zeszłym roku na WOŚP wystawiłem wspólną grę na konsoli Pegasus, bo byłem w sejmowej komisji ds. Pegasusa. Została wylicytowana za ponad 12 tys. Złotych. Super, gdyby udało się pobić ten rekord - przyznał Paweł Śliz.