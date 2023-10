Sprzeciwił się paktowi Senackiemu i wystartował. Już stracił stanowisko

Marcin Nowak podkreślił, że jest mu przykro, że "ta sytuacja wypłynęła od grona osób będących, jak uważałem do niedawna, moimi przyjaciółmi". Dodał, że osoby te w większości podpisały się pod wnioskiem z jego kandydaturą do Senatu. - Jeśli chcieliście mnie odwołać, to trzeba było o tym porozmawiać, tak po koleżeńsku i o to mam do was największy żal - dodał.