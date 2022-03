Wyspy Salomona koniem trojańskim Oceanii. Przeraziły sąsiadów paktem z Chinami

Przedstawiciele państw należących do Sfederowanych Stanów Mikronezji obawiają się, że wyspy Pacyfiku "będą stanowić epicentrum przyszłej konfrontacji" między Chinami a USA. Jak donosi "Guardian", prezydent Mikronezji, David Panuelo, wysłał żarliwą apel do premiera Wysp Salomona, wzywając go do ponownego rozważenia kontrowersyjnego i "bezprecedensowego" paktu bezpieczeństwa z Chinami.