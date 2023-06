"Wysokie straty na początku nie są zaskoczeniem". Niemiecki ekspert komentuje sytuacje na froncie

Jak podkreśla ekspert, to właśnie jest głównym problemem - braki w Siłach Powietrznych Ukrainy. Jedyną ochroną przed nimi są systemy przeciwlotnicze, które z powodu kontrofensywy zostały przesunięte bliżej frontu. Jak zauważa Reisner, Ukraińcy musieli podjąć trudną decyzję - wybrali użycie swoich systemów Patriot do ochrony stolicy, pozostawiając inne miejscowości z mniejszą ochrona. "Jednak głównym problemem jest po prostu to, że systemów przeciwlotniczych jest zdecydowanie za mało", pisze Reisner.