Wysokie pensje w policji. Tak zarabiają komendanci wojewódzcy w Polsce

Zaufanie w rankingach opinii publicznej do policji spada, ale pensje komendantów wojewódzkich w porównaniu do lat poprzednich rosną w ekspresowym tempie. Rekordzistą wśród szefów poszczególnych komend jest insp. Roman Kuster, szef małopolskiego garnizonu policji. Jego pensja w 2020 r. wyniosła 226 tysiące złotych za cały rok i była wyższa w porównaniu do 2019 r. o ponad 54 tysiące złotych.

Wysokie pensje w policji. Tak zarabiają komendanci wojewódzcy Źródło: Policja