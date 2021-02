Nagrody w policji. Tak komendant główny ukrywa wysokość bonusów

Ostatnie miesiące nie należały do najlepszych w historii polskiej policji. Wiele osób wytykało mundurowym zaangażowanie po stronie rządzących, w rankingach zaufania społecznego formacja straciła rekordowe ok. 20 proc. poparcia. Największa fala krytyki na funkcjonariuszy spadła po protestach w ramach Strajku Kobiet. Ogromne kontrowersje wywołał udział oddziałów antyterrorystycznych w pacyfikowaniu manifestacji, do tego doszło liczne, często nieuzasadnione używanie gazu pieprzowego i wywożenie protestujących na przesłuchania kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zamieszkania. Murem za policjantami stali ich przełożeni, a także MSWiA, które nadzoruje działalność mundurowych w Polsce.