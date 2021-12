Wysokie ceny paliw winą rządu? Były minister nie ma złudzeń

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w środę, że "skłania Komisję Europejską do tego, aby otrzymać zgodę na obniżenie VAT-u na paliwo z 23 proc. na 8 proc.". W jego ocenie ma to znacząco przełożyć się na obniżkę cen paliw w Polsce. O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy wiceszefa PO Bartosza Arłukowicza. - Znam pozycję premiera wśród polityków europejskich i powiem szczerze, że spuszczam oczy ze wstydu, kiedy widzę, w jaki sposób Morawiecki traktuje partnerów europejskich i jak oni zaczynają traktować jego. To jest propagandowy ruch, który ma na celu zbudowanie narracji, że przez UE u nas jest drogie masło i olej - powiedział polityk w programie "Newsroom" WP. Podkreślił, że "to, iż dziś paliwo kosztuje 6,40 zł, to wina Morawieckiego i Glapińskiego".