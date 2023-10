Wyśmiała spot premiera. "To dopiero jest chaos"

Kto zajmie trzecie miejsce w wyborach? Trzecia Droga, Konfederacja czy Lewica? - Mam nadzieję, że pokonamy Konfederację. Nie chcę się bić z Trzecią Drogą, bo to nasz przyszły partner koalicyjny. Wierzę w to głęboko. Naszym głównym wrogiem jest PiS, a drugim jest Konfederacja - mówiła w programie "Tłit" posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. - Ostatnio pan premier próbował przekonywać, że może być chaos, gdy będzie kilka ugrupowań w rządzie. Przypomnijmy. W tym rządzie są PiS, Suwerenna Polska, Republikanie, Kukiz '15, jednoosobowo pan Mejza, środowisko pana Bąkiewicza. To dopiero jest chaos. Myślę, że Konfederacja ma tendencję spadkową. Tego nie da się odrobić w dwa dni. Lewica nie stworzy rządu ani nie będzie popierać większości z udziałem Konfederacji. Nie ma takiej możliwości. Trudno faceta, który pije 40 piw miesięcznie i występuje na wiecach pod wpływem alkoholu, traktować poważnie - dodała komentując Sławomira Mentzena.

