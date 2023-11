Wyśmiał propozycję prezesa PiS. "Ofensywa to była 11 listopada"

Jarosław Kaczyński zapowiedział na styczeń 2024 roku konferencję patriotycznych sił prawicowych. Lider Konfederacji Krzysztof Bosak wyśmiał pomysł prezesa PiS w programie "Tłit" WP. - Wielka ofensywa patriotyczna to miała miejsce w sobotę podczas Marszu Niepodległości (…). W tym czasie PiS zgromadził się w zamkniętej, kameralnej sali w Krakowie, by wysłuchać swojego "naczelnika" (prezesa PiS - red.) - mówił. Ocenił, że wiarygodność Kaczyńskiego, jako obrońcy polskiej suwerenności, jest zerowa. Wskazał, że Kaczyński przyzwolił Morawieckiemu między innymi na wyrażenie zgody na to, by Bruksela mogła się zadłużać w imieniu krajów członkowskich. - To, co Kaczyński mówił w Warszawie i w Krakowie, to zwyczajna demagogia oderwana od praktyki rządzenia (Zjednoczonej Prawicy - red.) - ocenił. - Konfederacja jest prawicą przyszłości, a PiS jest partią schodzącą. Te rządy ośmioletnie to był ostatni akord dominacji PiS na szeroko pojętej prawicy - podsumował.