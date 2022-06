Wyskoczył z okna w szpitalu. 28-latek nie żyje

Tragedia w szpitalu w Ciechanowie. 28-latek wyskoczył z okna

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę 29 czerwca. Według relacji świadków 28-latek był agresywny i pobudzony. Około godz. 1 w nocy mężczyzna opuścił swoją salę, do której wrócił za namową personelu szpitala. W pewnym momencie uderzył sanitariuszy, przewrócił lekarza i uciekł do innej sali. Tam wyrwał okienne zabezpieczenie, po czym wyskoczył z piątego piętra.