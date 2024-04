Wyścig Ukrainy o utrzymanie linii. "Nie mogą zrobić nic poza wpieraniem się"

"Ale teraz sytuacja się odwróciła. Rowy. Betonowe przeszkody umożliwiające skierowanie wrogich czołgów na pozycje, z których można je łatwiej zaatakować. Okopy, z których żołnierze mogą strzelać. Wszystko to składa się na nową, ponurą rzeczywistość Ukraińców: Rosja wydaje się gotowa do mocnego uderzenia, a jedyne, co mogą zrobić, to spróbować je spowolnić" - czytamy.