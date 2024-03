Ogromny plac budowy. Walczą i kopią okopy

Tym samym żołnierze przydzieleni do misji bojowych zmuszeni są do kopania okopów, często pod ostrzałem. Trudność polega jednak na tym, że do budowy skutecznych fortyfikacji nie wystarczą same wysiłki "siły roboczej" - podkreśla "WSJ" i przypomina, że ​​zeszłego lata, kiedy Siły Zbrojne rozpoczęły masową ofensywę przeciwko Rosji, piechota i pojazdy szybko ugrzęzły w złożonej sieci przeszkód, którą Moskwa budowała miesiącami.