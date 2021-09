Wyrzucił swoją babcię przez balkon. Jest opinia biegłych

Pierwotnie policja przypuszczała, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, jednak po obejrzeniu nagrań z osiedlowego monitoringu na jaw wyszła przerażająca prawda. Okazało się, że kobieta została zrzucona z balkonu przez swojego 25-letniego wnuczka. Na nagraniu, które wyciekło do internetu widać, jak mężczyzna z kobietą na rękach podchodzi do barierki po czym upuszcza 78-latkę z wysokości drugiego piętra.