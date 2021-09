Dolnośląskie. Brutalne morderstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin. Rusza proces Jakuba A.

We wtorek w Sądzie Okręgowym w Świdnicy odbędzie się pierwsza rozprawa w procesie Jakuba A. Mężczyzna został oskarżony o brutalne morderstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin. Do tej makabrycznej zbrodni doszło w 2019 roku. Mężczyzna do tego czasu przebywa w areszcie. Jakubowi A. grozi dożywocie.