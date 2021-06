Mrowiny. Zabójstwo 10-letniej Kristiny. Sąd przedłużył areszt Jakubowi A.

O decyzji poinformowała w środę sędzia Małgorzata Lamparska, rzeczniczka Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Przekazała, że Jakub A. zostanie w areszcie do 5 grudnia 2021 r. Choć akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie trafił do sądu pod koniec maja, to wciąż nie został jeszcze wyznaczony termin rozprawy.