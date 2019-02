Wyrok ws. śmierci dziecka. 7-latek był z babcią na feriach

Jest wyrok ws. tragicznej śmierci 70-latki i jej wnuczka po wypadku w Białce Tatrzańskiej. Na rok więzienia w zawieszeniu i 20 tys. grzywny sąd w Zakopanem skazał Pawła Dziubasika za niedopilnowanie stanu tablicy reklamowej, która przygniotła 7-latka i kobietę.

Członkowi zarządu narciarsko-hotelarskiej spółki "Bania" z Białki Tatrzańskiej śledczy zarzucili nieumyślne spowodowanie śmierci dwóch osób. Prokuratura Rejonowa w Zakopanem w akcie oskarżenia wskazywała, że do tragedii doprowadziły zaniechania przy utrzymania budowli w odpowiednim stanie technicznym.

Sąd skazał Pawła Dziubasika na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata i 20 tys. grzywny. Sąd zobowiązał oskarżonego do przeproszenia rodziców dziecka w formie pisemnej.

Oskarżony wyraził zgodę na publikację swojego nazwiska i wizerunku. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że bierze pełną odpowiedzialność za to, co się stało. - Jest to dla mnie lekcja na całe życie - powiedział.