Wideo Najnowsze wyrok + 2 ryszard terleckitsue oprac. Piotr Białczyk 1 godzinę temu Klaudiusz Michalec i inni ( 1 ) Wyrok TSUE. Ryszard Terlecki komentuje orzeczenie - To było, minęło. Myśmy się cofnęli (z ustawą o sądach - przyp. red.). Żadnej sprawy już nie ma – sąd zajmuje się sprawami, które należą... Rozwiń A to było minęło w wyśmierzycach Ż … Rozwiń Transkrypcja: A to było minęło w wyśmierzycach Żadnej sprawy już nie ma sąd się zajmuje Sprawami które Należą Panie marszałku jaki jest Uchwałą można go Nie no nie Nie wydaje mi się żeby Możliwość B No nie ma Sprawny pryszcze opinie Pani Chojna Chojna dostaniesz chojna-duch pani chojna-duch jak jak ja byłam Właśnie wybory pani Jak to się stało że pani chojna-duch Zaproponowała Przyszłości nie było Nie było Takiej możliwości No teraz jest Nagroda za zeznania komisja vatowska Kompetencje doświadczenie ale panowie To jest to cały czas pisze zależy A co dobre Ale nie Jeszcze nic nie wiem na ten temat żeby być z głowy Przekonamy Czy jeżeli jeżeli tak będzie to zgłosimy ponownie ale termin minął Więc zastosowaliśmy se do przepisu odwołanie Tak właśnie jeszcze wątek TK Trochę Kliczkowie kampanii prezydenta Dudy Jarosław Gowin myśli pan że może poznać przeciwko No posłowie pani Marty mówi że nie było konsultowane