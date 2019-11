WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze wyrok + 2 sejmtsue oprac. Piotr Białczyk 46 min. temu Klaudiusz Michalec i inni ( 1 ) Wyrok TSUE. Polska złamała prawo unijne. Pierwsze komentarze z Sejmu We wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że Polska wprowadzając przepisy dot. wcześniejszych emerytur dla sędziów, złamała prawo... Rozwiń Taniec na torze jak mam skomentuję … Rozwiń Transkrypcja: Taniec na torze jak mam skomentuję Nowy rok ma charakter history Ponieważ Które Badał Trybunał Europejski Już nieaktualne Po drugie mam Prawne Ponieważ Trybun Sprawiedliwości Unii Europejskiej Powinien Bad Które W oparciu również o Polskę A Polski Instytucja jest bardzo wyraźne za Że wiek przechodzenia sędziów OK Ustawa Na podstawie tej ustawy obowiązywał po Znaczy na podstawie ustawy obowiązywał poprzedni wie Śledzenia sędzia Odpoczynku i na podstawie ustawy został on zmieniony a więc zgodzie z Polską konsty I z tego punktu widzenia Coraz więcej mam Że bardziej chodziło o kwestie polityczne niż kwestia Dzisiejszy wyrok tsue potwierdza to Sprzedaliśmy Od lat a mianowicie to Czterech lat Premedytacja celowo budowa Wywiera Kuna Takie bardzo szerokie kompetencje Sprawiedliwości do tego aby Może poprzez Emeryta W dalszym ciągu orzekać czy nie To był element wybierania możliwości potencjalnego wybiera Nacisk Na sędziów jest to rozwiązanie które jest niezgodne z zasadami Prawnego ale także zasadami Prawa unijnego do nas sprawiedliwy Orzeka Oceniając stan prawny Jaki istniał te rozwiązania prawne które istniały i słusznie że tak robi Jak wiemy PiS traktuje Polski parlament jaką maszynkę do głosowania i w ciągu kilku godzin mógłby Gdyby nie było Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na nowo przywrócić Niezgodne z prawem unijnym Rozwiązania które dawały ministrowi sprawiedliwości Do nacisku do wywierania wpływu Na poszczególnych Więc takie orzeczenie ma fundamentalne znaczenie Właśnie na przyszłość fis tego bloku się To jest raczej przestroga Sól Dla Państw europejskich że nieprzestrzeganie zasad Rzeczywiście Będzie bardzo ostro przez ten sąd Oceniam Nie ma tutaj zaskoczenia zresztą jest to już kolejna Sytuacja która nie dziwi Ale nie dziwi ale polityka Prawa i Sprawiedliwości ignorowanie standardów międzynarodowych standardów No tym właśnie owocuje takimi wyrok To jest tylko smutne z tego powodu Że coraz coraz to bardziej obniża naszą pozycję na arenie międzynarodowej czyni z PO Wspólnoty międzynarodowej państwo które jest państwem słabym które nie W praworządnością nie ma tych silnych Prawo i Sprawiedliwość od lat działa Na rzecz osłabienia państwa polskie No Jak można się spodziewać to się w najbliższych latach