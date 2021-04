Wyrok TK ws. RPO Adama Bodnara. Ostry komentarz Patryka Jakiego

Trybunał Konstytucyjny ogłosił w czwartek, że przepis, pozwalający pełnić obowiązki Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adamowi Bodnarowi po zakończeniu kadencji, do czasu objęcia stanowiska przez jego następcę, jest niekonstytucyjny. Decyzję komentował w programie "Tłit" europoseł PiS Patryk Jaki. - Nigdy nie kwestionowałem kadencji Adam Bodnara. Pięć lat - proszę bardzo, zapisane w Konstytucji. Ale jesteśmy już po tym okresie, który upłynął, i to jest przedmiotem sporu - podkreślił. - Co do oceny tego, jak Adam Bodnar sprawował urząd, to uważam, że to był najgorszy rzecznik w historii III RP. Nie przypominam sobie drugiego rzecznika, który by opowiadał takie rzeczy, że polski naród odpowiada za Holokaust, stawał po stronie bandytów - dodał Patryk Jaki.

