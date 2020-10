Wyrok TK w sprawie aborcji. Tusk: "To polityczne łajdactwo"

Donald Tusk wspomniał także, że organ wydający wyrok jest "pseudotrybunałem". Te słowa dotyczą kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, jaki ma miejsce od 2015 roku. Wówczas doszło do podwójnego wyboru sędziów Trybunału. Obecny podczas czwartkowego wydawania wyroku sędzia Justyn Piskorski został wybrany w miejsce zmarłego sędziego Lecha Morawskiego, który to był wybrany na stanowisko niezgodnie z Konstytucją. Tym samym, według wielu ekspertów z dziedziny prawa konstytucyjnego, daje to podstawy do negowania wyroków TK pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej.