Wyrok TK w sprawie aborcji. Joanna Scheuring-Wielgus ostro o Julii Przyłębskiej

"Tekst, który wydała z siebie atrapa TK, jest wart tyle, co rolka papieru toaletowego. W Polsce nie ma TK. Nie ma więc orzeczeń TK, ani uzasadnień do orzeczeń TK" - napisała posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus na Facebooku. Swoje słowa tłumaczyła w programie "Tłit". - No, umówmy się, nie mamy w Polsce Trybunału Konstytucyjnego. Nie mamy w Polsce orzeczeń TK. Te osoby, które są w budynku TK, który kiedyś tam istniał, to są osoby z nadania politycznego. Na czele tzw. TK jest pani, która smaży kotlety schabowe panu Kaczyńskiemu. Jeśli mamy mówić na serio o tym, co się wydarzyło, to wydarzyła się taka sytuacja, że nic nie mamy - stwierdziła Scheuring-Wielgus.- PiS chce zrobić z Polski państwo wyznaniowe. Chce doprowadzić do tego, że będziemy mieć tu szariat katolicki. My się z tym nie zgadzamy. W życiu nie czytałam tak fundamentalistycznego bełkotu, jaki jest w tym uzasadnieniu - dodała posłanka Lewicy.

