Opozycja grzmi po wyroku TK. "Odliczanie do polexitu". "Koniec marzeń o funduszach z UE"

Tomczyk twierdzi, że po wyroku TK będzie wielki problem z uzyskaniem funduszy unijnych. - Śmiało możemy powiedzieć, że pieniądze z UE są zagrożone. A więc zagrożeni są polscy przedsiębiorcy, każdy pracownik, który chce się w Polsce rozwijać. Ale widocznie PiS uznało, że krótkoterminowo to się opłaca: że partia Kaczyńskiego jest w stanie pożyczyć tyle, albo uruchomić rezerwy NBP, które są trzymane na czarną godzinę, na wypadek wojny, kryzysu, tylko po to, by utrzymać władzę do wyborów - twierdzi polityk KO w rozmowie z WP.