Wyrok śmierci podpisany? "Pytanie nie czy, tylko kiedy"

- To jest jednoznaczne. Nie pytanie czy, tylko kiedy. Żywot tego pana będzie pewnie krótki - tak o przyszłości Jewgienija Prigożyna, po rajdzie wagnerowców na Moskwę, mówił w programie "Newsroom" WP ppłk rez. Andrzej Kruczyński. Były oficer GROM ocenił, że Putin już w najbliższych tygodniach podejmie próbę zabicia szefa grupy Wagnera. - Musi mieć oczy dookoła głowy. Za każdym zaułkiem kryje się zagrożenie. Najbliższe tygodnie i dni będą okrutne i straszne dla tego zaprawionego w boju pana. Karty są rozdane. Putin mu tego nie wybaczy. Możliwości jest wiele - mówił. Kruczyński podkreślił jednocześnie, że choć prezydent Rosji będzie chciał zemsty, nie zmieni to obrazu, jaki powstał po rajdzie wagnerowców. - Możemy się tylko cieszyć, ta sytuacja jest nie do obrony (...). Stracił twarz, a to może inspirować innych do różnych wydarzeń - ocenił były oficer GROM.

