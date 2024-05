Wyprzedził radiowóz na przejściu. Obywatel Białorusi przesadził

Brawurowy manewr wyprzedzania w wykonaniu kierowcy ciężarówki. Wideorejestrator w nieoznakowanym radiowozie uchwycił niebezpieczny moment na drodze DK-19 w Żakowoli Radzyńskiej (woj. lubelskie). W terenie zabudowanym policjanci byli świadkami zdarzenia, w którym ciężarówka nagle ich wyprzedziła i to w chwili, kiedy oba pojazdy zbliżały się do przejścia dla pieszych. Mundurowi po chwili przeszli do interwencji i zatrzymali kierowcę. Okazało się, że za kółkiem siedział 31-letni obywatel Białorusi. Groźny manewr kosztował go 1,5 tys. złotych. "Na drodze krajowej nr 19 mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem ciężarowym, który wyprzedził nieoznakowany radiowóz na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych. Zawodowy kierowca za to wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 1,5 tys. złotych" - wyjaśniła policja.