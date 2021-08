Wyprawka szkolna 2021. Rodziców czekają spore wydatki

Minister edukacji Przemysław Czarnek apelował we wtorek do rodziców, by szykowali się do powrotu dzieci do szkół i korzystali z programu wyprawka+, który ma pozwolić na pokrycie kosztu szkolnego wyposażania. Jednak z powodu inflacji i rosnących cen, słabnie znaczenie jednego z sztandarowych zasiłków wprowadzonych przez PiS.