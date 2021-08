Przemysław Czarnek: Wracamy do stacjonarnego nauczania już za dwa tygodnie

Czarnek zarzucił dziennikarzom TVN manipulację wypowiedzi Witek i tłumaczył, że marszałek podczas debaty zarządziła przerwę, podczas której zasięgnęła opinii pięciu prawników. Nie odpowiedział jednak na pytanie o to, czy w trakcie wspomnianej przerwy Witek faktycznie rozmawiała z prawnikami. - Często macie problemy z rozumieniem tego, co się do was mówi - zwrócił się do obecnego na sali reportera TVN.