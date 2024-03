Wypowiada posłuszeństwo prezesowi? "Kaczyński to za mało"

Według Ociepy, prezes PiS już teraz ogłosił, że będzie się ubiegał o dalsze kierowanie partią, by uciąć wszelkie spekulacje na temat swojej przyszłości. Podkreślił, że nie służą one Prawu i Sprawiedliwości na ostatniej prostej przed wyborami samorządowymi i do Parlamentu Europejskiego.