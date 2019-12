Zastosowana większość Polaków o 53% nie wierzy w żaden scenariusz po lekcji to wypier polu Nie Do pytania drugiego nie da wtedy jeszcze pewnie słówka nie znali które Szybkim czasie zrobiła karierę Tak jakoś profesor Bralczyk Skrytykował pana A to ja nie jestem autorem tego co wiem ja bardzo ostrożnie zacytowany przepraszając gry że zdaję sobie sprawę z tego Dwuznacznego dźwięku Nie ja nigdy nie używam tego typu zbyć Twardy czy wulgarnych Ale akurat przytoczyłem coś to dobrze oddaje jakby Pewne złudzenie Tutaj jest Nie plan przemyślany Kaczyńskiego i I będzie Problemy z ciążą Europa może się od nas odsuwać albo nas I nie decyzjami typu od jutra Polski nie ma Tylko przez budowanie tych różnych kręgów i różnych Club Skoro Polska Kaczyńskiego czy Rząd Kaczyński Jest taki DeFacto nie euro Jeśli tak wielu wymiarach Łamie zasady I Tego się obawiam e-sondaże proszę się nie gniewać do tego nic nie ma To ja Kaczyński wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej każdego Jak to się skończy nie Jest Połowa Polaków to naprawdę nie widzi tego zagrożeń No to mamy problem bo ona jest ewidentny tonie Czy mi się wydaje czy Dzieje na naszych To że Polska jest jaki jest w Trybunale sprawiedliwości to w Komisji Europejskiej Parlamencie Europejskim jak opad O rządzie polskim mówi się o nim jako nieustannym problemie Ale nie dlatego że jest tak Farby że napili mięśnie Żadnych mięśni nie widzi Tylko że jest Dziwnego niepokojącego i na pewno nie europejski Wbrew swoim obywatelom Wbrew zasadom i odbierz Libre Kielce Okej niech to będzie 53% że się w ogóle tego nie boli co ja mówię do tych 56 prac Zacznijcie się da Bo jeszcze go się