"Wyp***dalaj stąd! Mogę ci je**ąć!". Szokujące nagranie z kontrmanifestacji do marszu sędziów

"Wyp***dalaj stąd! Mi nie zależy, mogę ci je**ąć i c**j!" - mówi do dziennikarza jeden z uczestników kontrmanifestacji do Marszu Tysiąca Tóg. "Kto ci płaci?", "Z esbecji jesteś?" - wtórują mu kolejni. To obrazek, jaki wyłania z akcji przed Sądem Najwyższym. Nagranie zostało opublikowane w sieci.



"Kto ci płaci?", "Z esbecji jesteś?" - pytają dziennikarza protestujący (Twitter)

Kontrmanifestację przed Sądem Najwyższym organizował kontrowersyjny działacz Konfederacji Polski Niepodległej Adam Słomka. Wydarzenie reklamował na Twitterze Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny "Gazety Polskiej". Na opublikowanych w sieci zdjęciach sprzed Sądu Najwyższego widać jednak zaledwie garstkę osób.

To jednak wystarczyło, by emocje wzięły górę. Serwis wolne-media.pl, za którym kryje się Lotna Brygada Opozycji, zarejestrował szokującą wymianę zdań jednego z uczestników kontrmanifestacji z dziennikarzem. - Wyp...dalaj stąd! Co ty, wariata ze mnie robisz?! Myślisz, że ja nie wiem? Masz zgodę, żeby robić mi zdjęcie? Wyp...dalaj stąd! - mówi starszy mężczyzna. - Jestem dziennikarzem, mogę filmować - informuje nagrywający. - Sp...alaj stąd, bo możesz zarobić w nocha. Mi nie zależy, mogę ci je...ąć - kwituje uczestnik kontrmanifestacji.

Gdy odchodzi, do "dyskusji" włączają się kolejni protestujący. "Kto ci płaci?", "Z esbecji jesteś?" - kpią. Na pytanie, przeciwko czemu protestują, bo przecież PiS ma większość w Sejmie, kolejny z mężczyzn odpowiada: "Żeby tacy jak ty siedzieli u Putina! Jesteście totalitarystami, nazistami, komunistami! Bronicie układu komunistycznego, który tutaj rządzi! Przeciw czarnej kaście!".

Wielki marsz

Sobotni Marsz Tysiąca Tóg w Warszawie został zorganizowany przez środowiska prawnicze i sędziowskie przeciwko tzw. ustawie kagańcowej. Jego uczestnicy - delegacje prawie ze wszystkich sądów w Polsce oraz prawnicy z wielu innych krajów europejskich - przeszli sprzed Sądu Najwyższego, obok Pałacu Prezydenckiego i przed Sejm. Z szacunków stołecznego ratusza wynika, że wzięło w nim udział blisko 30 tys. osób.

W proteście uczestniczyli m.in.: prezes Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich Jose Ingreja Matos, prezes Fundacji Judges for Judges Tamara Trotman, sędzia Sądu Najwyższego Irlandii John Mac Menamin i prezes holenderskiego Sądu Najwyższego Maarten Feteris. Pojawiła się na nim także I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf.

Są znani z happeningów

Lotna Brygada Opozycji to grupa, która stoi m.in. za akcją w Halloween pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Aktywiści przebrani w upiorne stroje przyszli wtedy w nocy pod dom prezesa na warszawskim Żoliborzu. Wykrzykiwali "cukierek albo psikus" i zawiesili na ogrodzeniu prezesa PiS plakat z napisem: "Ja prezes Kaczyński będę głosował na Tuska".