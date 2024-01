Wypadek wozu strażackiego. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu

Policjanci z Lidzbarka w Warmińsko-Mazurskiem wyjaśniają okoliczności wypadku z udziałem wozu strażackiego OSP, który uderzył w przydrożne drzewo. 51-letni kierowca przewieziony do szpitala opuścił go na własne żądanie, by po kilku godzinach pojawić się na komisariacie. Badanie alkomatem pokazało, że mężczyzna miał 1,5 promila alkoholu w organizmie - podała policja.