Wypadek Włodzimierza Cimoszewicza. Były premier może usłyszeć zarzuty

Polityk dodał, że potrącona nie życzyła sobie, aby przewozić ją do szpitala. - Chciała wsiadać na rower i jechać do domu. Ja do tego nie dopuściłem - zaznaczył.

Teraz, aby postawić zarzuty europosłowi KO i postawić go przed sądem, konieczne będzie uchylenie mu immunitetu. Taki wniosek, jeśli zostanie złożony, trafi do odpowiedniej komisji, a później dojdzie do głosowania na forum europarlamentu. Jeśli Bruksela się zgodzi, to sprawa dopiero trafi do sądu.