Wypadek w Warszawie. Kierowca i pasażerka pijani

Do kolizji dwóch aut doszło w poniedziałek rano na ulicy Pułkowej. Jak się okazało, kierujący jednym z pojazdów miał niemal dwa promile alkoholu.

Wypadek miał miejsce na Pułkowej w kierunku Łomianek. Jak wynika z relacji tvnwarszawa.pl, policja próbowała zatrzymać kierowcę forda do kontroli trzeźwości.

Co ciekawe, miał niecałe 2 promile, a jadąca z nim autem kobieta jeszcze więcej - ponad 2 promile.

Od czwartku do niedzieli doszło w Polsce do 268 wypadków drogowych. Zginęło w nich 25 osób, a 346 zostało rannych. "Policjanci zatrzymali 1245 nietrzeźwych kierowców" - poinformowała Komenda Główna Policji, podsumowując tegoroczną akcję "Znicz". Oznacza to, że wypadków było mniej niż przed rokiem, ale wzrosła liczba nietrzeźwych kierowców, których zatrzymano o 205 więcej.