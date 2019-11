Szaleńczy rajd pirata drogowego w Zakopanem. Mężczyzna usłyszał zarzuty

Kierowca pędził przez tereny zabudowane 140 km/h. Policja ustawiła kilka blokad, oddała strzały ostrzegawcze i w końcu go zatrzymała. Teraz media informują, że mężczyzna usłyszał trzy zarzuty, w tym posiadanie narkotyków.

Jak donosi Radio ZET, prokuratura wnioskuje o areszt dla 35-letniego mieszkańca Warszawy, który w piątek urządził sobie rajd ulicami Zakopanego. Co więcej, mężczyzna usłyszał zarzuty: niezatrzymania się do kontroli, złamania sądowego zakazu prowadzenia samochodu oraz posiadania narkotyków - miał przy sobie amfetaminę.

Piątkowy pościg rozpoczął się w Białym Dunajcu, gdzie kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Pędził 140 km/h przez tereny zabudowane, po zmroku. Spowodować mógł kilka kolizji, wykonał wiele niebezpiecznych manewrów.

Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji, poinformował podczas konferencji prasowej, że kierowca to mieszkaniec Warszawy. - W przeszłości był karany za oszustwa, wyłudzenia, znęcanie się. Nie stosował się do zakazu prowadzenia pojazdów za to, że prowadził auto pod wpływem narkotyków - powiedział.