WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze poniedziałkowe okładki tygodników oprac. Patryk Osowski 1 godzinę temu "Niestrawna dieta Olgi Tokarczuk". Zobacz okładki tygodników W poniedziałkowym "Do Rzeczy" m.in. o społeczno-politycznym zaangażowaniu nowej noblistki Olgi Tokarczuk. Publicyści tygodnika analizują ostatnie wypowiedzi pisarki i oceniają, że zwierzęta stały się dla niej "ważniejsze od ludzi". Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Znów sporo emocji wokół Olgi Tokarczuk. (Do Rzeczy) Już w poniedziałek do kiosków trafią nowe wydania tygodników. Na okładce "Newsweeka" znajdziemy obcokrajowców, którzy zamieszkali w Polsce i ją pokochali. Autorzy czasopisma podkreślają, że nasz kraj staje się "kolorowy i mówiący różnymi językami". W środku również rozmowy z cudzoziemcami, którzy osiedlają się nad Wisłą. Jedną z bohaterek jest 26-letnia Lee-or Sfaradi. Na stałe mieszka w Izraelu, ale to w Polsce ma chłopaka i właśnie tutaj chciałaby przenieść się, by spróbować ułożyć sobie życie. W numerze także rozmowy z ekspertami i analizy tego, jak imigranci integrują się z Polakami. "Sieci" i były sędzia oskarżany o zbrodnie stalinowskie W najnowszym numerze "Sieci" przeczytamy o mrocznych tajemnicach Stefana Michnika. "Ma na rękach krew polskich bohaterów, skazywał ich na śmierć i tortury za sprzeciw wobec komunistycznej władzy" - piszą publicyści czasopisma. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za byłym sędzią Europejski Nakaz Aresztowania, ale mężczyzna przebywa w Szwecji. Autorzy przypominają, że… to już trzeci nakaz, jaki wobec Michnika wydał pion śledczy IPN. Dotychczas szwedzkie sądy odmawiały realizacji tych wniosków, stwierdzając, że zarzucane mężczyźnie czyny uległy przedawnieniu (według szwedzkiego prawa), a także powołując się na fakt, iż od 1977 r. jest on obywatelem Szwecji. "Tym razem ma być inaczej. Zamiast 30 zarzutów (jak w ubiegłym roku) prokuratorzy z pionu śledczego IPN udokumentowali 93 zarzuty wobec stalinowskiego zbrodniarza" - informują publicyści "Sieci". Zobacz: Michał Dworczyk o książce Donalda Tuska. Padło porównanie do Jarosława Kaczyńskiego "Wprost" o patocelebrytach "Fame MMA to walki internetowych gwiazd, dla których krwawe starcie na ringu jest okazją do wzbogacenia się o pokaźne sumy pieniędzy. Podczas gdy patocelebryci zarabiają fortunę, ich zmagania oglądają dzieci" - alarmuje "Wprost". W numerze także o wyścigu do pałacu prezydenckiego. Publicyści zdradzają, jak PiS oraz ugrupowania opozycyjne przygotowują się do wyborów w 2020 roku. Z kolei Jan Śpiewak pisze o skazywaniu społeczników przez sądy. Podkreśla, że prowadzi to do abstrakcyjnej sytuacji, w której ludzie boją się walczyć o sprawiedliwość. "Do Rzeczy": Mitotwórstwo Olgi Tokarczuk Na okładce "Do Rzeczy" na czytelników czeka Olga Tokarczuk. Noblistka stwierdziła ostatnio, że "granica między człowiekiem i zwierzęciem jest postawiona w sztuczny sposób". Dodała, że za "50 lat będziemy wstydzili się, że jedliśmy mięso". "W tym, co mówi Tokarczuk, nie-Polacy są ważniejsi od Polaków, niekatolicy od katolików, a zwierzęta od ludzi. Co nam serwuje nowa noblistka?" – pytają i wyjaśniają autorzy "Do Rzeczy". Na łamach czasopisma również m.in. rozmowa z Michałem Dworczykiem, szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który ocenia, że "Donald Tusk nie zaryzykuje starcia z Andrzejem Dudą". Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące