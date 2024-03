Nowe szczegóły z policji po wypadku w Szczecinie

- Wbrew temu, co krąży już w mediach społecznościowych, nie był to żaden akt terrorystyczny - powiedział mł. asp. Paweł Pankau ze szczecińskiej policji, komentując wypadek, do jakiego doszło w piątek po południu na Placu Rodła. Dodał, że sprawcą jest "33-letni mężczyzna narodowości polskiej".