Wypadek w Stalowej Woli. Państwo pomoże osieroconym dzieciom. Wiceminister o szczegółach

Małżeństwo, które zginęło w tragicznym wypadku w Stalowej Woli osierociło trójkę dzieci. Najmłodsze z nich ma zaledwie 2,5 roku. Sąd Rejonowy w Nisku wydał już tymczasowe zabezpieczenie o ustanowieniu rodziny zastępczej dla małoletnich. Zgodnie z wolą całej rodziny trafiły one do osób najbliższych. Pomoc bliskim zmarłej pary zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. - Prawnicy Funduszu Sprawiedliwości już są zaangażowani po to, żeby możliwie szeroko pomóc. Są na to środki i pieniądze - zapewnił w programie "Newsroom WP" Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. Jak podkreślił polityk Solidarnej Polski, pomoc osieroconym dzieciom "jest już realizowana, a propozycje są już przekazane". Wśród wdrożonych mechanizmów wymienił m.in. pomoc psychologiczna.