Wideo Najnowsze wypadek + 2 policjalubuskie 1 godzinę temu Wypadek w Lubuskiem. "Spełnił się najtragiczniejszy scenariusz" W wypadku w Skąpem (woj. lubuskie) zginęło pięć osób w wieku od 19 do 24 lat. Funkcjonariusze podkreślają, że mimo ogromnego wysiłku ekipy... Rozwiń Potwierdziłem się na te najbardzie … Rozwiń Transkrypcja: Potwierdziłem się na te najbardziej tragiczne scenariusz z aucie znajdowało się 5 min Osób niestety mimo wysiłków wielu wielu kilku 10 minut Raczyn 8 reanimacji Nie udało się uratować życie piątej osoby zgon 4 wcześniej już potwierdzona więc mówimy tutaj o pięciu ofiarach Tragedia Ile czasu trwa akcja reanimacyjna No z informacji które do mnie docierają blisko godzinę natomiast życie tej 5:00 osoby nie udało się uratować Wcześniej już medycy stwierdzili zgon czterech Są to osoby w wieku od 17 do 19 lat Dwie kobiety oraz trzech mężczyzn bardzo młodych na pewno absolutnie nie potrzeba Śmierć następne ustalenia wskazują że na łuku drogi na mokrej nawierzchni Wyniosło osobowe Które przedwcześnie zakończyło swoją podróż właśnie na wodach tego rozlewiska ale przede wszystkim przedwcześnie życie straciło Młodych osób zakończono już czynności z udziałem Medyków strażak Przystępujemy wspólnie z prokuratorem do dokładnych oględzin miejsca zdarzenia Na pewno była bardzo trudna akcja pojazd był w wodzie Należało Rzeczowników do wyciągi Tego pojazdu Za pomocą urządzeń hydraulicznych Wykonać Usunięcie karoserii wydobycia tych osób moi ludzie też ci do wody Pomoc Płetwonurkowy hi technicznych wydobywa Wydobyto pojazd potem OC Niestety mimo bardzo wie Czynności ratowniczych reanimacji ponad godziny doszło Tragedia Niestety nie Na tym odcinku drogi Bardzo często Zdarzeń jest to teren podmokły W takich warunkach atmosferycznych i nawet W zwykłych pogodowych jest ślisko Chodzi to Lato jesień Toksyczne wiosny Alasz takiego zdarzenia nie było oczywiście jest to wielka tragedia Dot Były to Przypadki I Udało się uratować osoby wydobyć lub Oni byli przypięci pasami utonęli czy zginęli W wyniku Uderzenie Na tą chwilę policja bada przyczyny całego zdarzenia Z tego co wiem osoby były prawdopodobnie przypięte w miejscu Ale nie chciałbym oferować dopóki biegli i i Prowadzą dochodzenie Nie