Wypadek w Krakowie. Patryk P. "miał dwa oblicza"

Rodzice Michała nie kryją żalu do Patryka. - Nikt normalny nie jedzie tak szybko przez aleje, on nie miał nic do stracenia. Mógł sam sobie tak jeździć, jeśli mu było wszystko jedno. Ale wiedział, że nie jedzie sam. Gnał jak szalony na oślep, tak jakby w ogóle nie brał pod uwagę, co się może wydarzyć - skwitowali.